В понедельник, 21 декабря, под стенами Офиса президента пройдет акция протеста против назначения Сергея Шкарлета министром образования Украины.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на странице мероприятия "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование!" в Facebook.

"Согласно решению Верховной Рады, 17 декабря Сергей Шкарлет назначен министром образования. Его кандидатура избрана несмотря на протесты ученых, студентов, родителей и даже образовательного комитета Верховной Рады. За несколько месяцев мы не раз выходили под парламент, чтобы сказать: "Нам не нужен такой министр!". В понедельник, 21 декабря в 18:00, призываем всех выйти на акцию протеста под Офис Президента", - говорится в сообщении.

Организаторами акции выступили общественные инициативы "Студенческая коллегия НаУКМА", "Фундация региональных инициатив - ФРИ", "Движение сопротивления капитуляции" и другие.

Министр образования Сергей Шкарлет прокомментировал "Стране" акцию протеста "Стоп Шкарлет", которую устраивают под Офисом президента в понедельник, 21 декабря, противники его назначения.

По словам Шкарлета, он не обращает внимания на критику.

"Я не слежу за тем, что обо мне говорят и пишут. Я занят работой. А критики пусть критикуют. Ничего нового они не говорят. Меня критиковали ещё летом, когда назначали и.о. министра образования. Мне все равно. Я не спорю с ними. Радио не переговоришь. А мне нужно думать о том, как преобразовать систему образования и науки в Украине в лучшую сторону на благо наших детей и их успешного будущего", - сообщил "Стране" Сергей Шкарлет.

Напомним, вчера перед заседанием парламента комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не одобрил кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы Минобразования. Из 11 членов комитета кандидатуру исполняющего обязанности министра поддержали 5 человек.

Тем не менее, в парламенте нашлось минимально необходимое число голосов, чтобы утвердить кандидатуру Шкарлета. О том, как проходило вчерашнее голосование, читайте в материале "Страны".