В Киевской области, в городе Ирпень, задержали пятерых членов вооруженной группировки за бандитизм, разбой и незаконное завладение транспортными средствами в сочетании с насилием. Злоумышленники в последний день осени создали специальную группу и напали на семью бывшего бизнесмена.

Об этом сообщила пресс-служба столичной областной прокуратуры.

Так, банда состояла из четверых жителей Ирпеня и ранее судимого уроженца Херсонщины.

По словам правоохранителей, злоумышленники ворвались в частный дом и начали издеваться над хозяевами. Преступники выжигали женщине и дочери хозяина дома глаза водкой и заклеивали их скотчем, а бизнесмена и его 20-летнего сына пытали раскаленным утюгом, резали ножом пальцы и уши. Эти пытки длились около часа и закончились только после того, как бандиты получили все имеющиеся деньги и ювелирные изделия. После этого преступники завладели двумя автомобилями хозяев дома и скрылись с места совершения преступления.

Задержали злоумышленников вчера, 17 декабря на территории Ирпеня. Во время проведения обысков по месту их жительства обнаружено и изъяты оружие, боеприпасы, средства конспирации - маскировочная одежда, балаклавы, рации, а также похищенное имущество потерпевших.

В настоящее время проверяется причастность этих лиц к аналогичным уголовным правонарушениям и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Злоумышленникам инкриминируют бандитизм, разбой и незаконное завладение транспортными средствами в сочетании с насилием (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 УК Украины).

Если суд признает их виновными, им грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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