Служба безопасности Украины объявила в международный розыск судей Конституционного суда Российской Федерации. Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материалы Шевченковского районного суда Киева.

Главное следственное управление СБУ ведет расследование с марта 2018 года, судьям КС РФ отправили подозрения по ч.3 ст. 110 УК по почте и на электронный адрес . Согласно данным следствия судьи Конституционного суда РФ в марте 2014 года оказали содействие легитимизации процесса оккупации Крыма. Представители КС России 19 марта одобрили "договор о присоединении" Крыма и Севастополя к РФ.

Также в Генпрокуратуру России отправили запрос о международной помощи по данному делу, но его так и не рассмотрели. 27 ноября 2020 года следователь СБУ постановил отправить подозреваемых в международных розыск, соответствующие документы отправлены в департамент международного сотрудничества Нацполиции для передачи в Интерпол.

В то же время СБУ совместно с прокуратурой приняли решение подать ходатайство о заочном аресте подозреваемых. Но Шевченковский суд ответил отказом, обосновав это отсутствием доказательств международного поиска судей КС РФ по каналам Интерпола.

Кроме того, СБУ вместе с прокуратурой решили ходатайствовать о заочном аресте подозреваемых. Тем не менее Шевченковский суд Киева отказал в избрании такой меры пресечения судьям КС РФ, обосновывая это тем, что нет доказательств их международного розыска по каналам Интерпола. Подобное решение было вынесено в отношении судьи КС РФ Юрия Рудкина 7 декабря, но после этого Офис генпрокурора подал апелляцию.

Напомним, представитель Путина в Крыму Белавенцев получил 13 лет тюрьмы заочно в Украине. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Также сообщалось, что Оболонский райсуд Киева вынес приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Но по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины суд оправдал бывшего президента.