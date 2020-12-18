Горнолыжный курорт Эрджиес (Турция) в ноябре 2020 года первым в мире получил сертификат Safe Ski Resort от Bureau Veritas.

Что это означает?

То, что Эрджиес обеспечивает своим гостям 100% эпидемической безопасности во время пандемии коронавируса. Сам курорт, жилые помещения и объекты питания, пункты проката и другая инфраструктура полностью отвечают стандартам безопасности и требованиям в сфере борьбы с распространением вируса. Компания Bureau Veritas, которая в течение двух месяцев проводила тщательную проверку, является мировым флагманом в сфере тестирования, инспекции и сертификации. Она основана в 1828 году и сегодня является лидером по предоставлению услуг тестирования, инспекции и сертификации. Филиалы компании работают во многих странах мира.

Сертификат Safe Ski Resort от Bureau Veritas - не простая формальность, а свидетельство того, что здесь безупречно соблюдают санитарно-гигиенические требования и нормы. Лыжный центр Эрджиес принимает все меры для предотвращения распространения Covid-19 и предлагает любителям зимних видов спорта возможность безопасного и здорового отдыха для детей и взрослых.

Если вы все еще думаете, куда поехать кататься в сезоне 2020/2021, то самое время бронировать туры на горнолыжный курорт Эрджиес в Турции.

Он расположен на склонах одноименного потухшего вулкана в Анатолийских горах, в регионе Каппадокия, известном уникальными пейзажами и историческими достопримечательностями. Климат на курорте идеален для катания - при небольшом морозе здесь сухо, что делает долгое пребывание на свежем воздухе комфортным.

Географическое положение Эрджиеса позволяет кататься 150 дней в году, а снежный покров достигает двух метров. На курорте более 100 км лыжных трасс различного уровня, 18 подъемников и 154 снежные пушки. Курорт подойдет как новичкам так и профессионалам: 30% трасс синие, 55% красные и 15% чёрные. Работают лыжные школы и частные инструкторы - идеальные условия для новичков или для тех, кому нужно подтянуть технику катания. Во всех зонах катания действует единый скипасс. Отели для размещения любителей зимнего горного экстрима располагаются в городе Кайсери и на самом курорте Эрджиес. Кстати, все они без исключения смогли начать работу только после получения "Сертификата безопасного туризма" от Министерства культуры и туризма Турции.

Отели славятся легендарным турецким гостеприимством и предлагают отличные условия размещения, трансферы к подъемникам, прокат, специальные комнаты для хранения лыж. Активный отдых на склонах Эрджиеса можно совместить с экскурсиями и шоппингом, или комбинированными турами Каппадокия – Эрджиес.

Добраться до Эрджиеса можно без пересадок менее чем за два часа. Этой зимой Coral Travel предлагает прямые чартерные рейсы - три раза в неделю из Киева и один раз — из Запорожья, Харькова и Одессы. Комфортные перелеты обеспечивает МАУ. От аэропорта Кайсери, куда прибывают самолеты, до курорта всего 20 км.

Еще одним популярным горнолыжным курортом в этом сезоне станет турецкий Паландокен с прямым перелетом два раза в неделю из Киева в Эрзурум, а также курорты Улудаг и Карталкая с перелетом в Стамбул из шести городов Украины.

При планировании отпусков за рубежом многие украинцы волнуются, что правила въезда в страну могут измениться. Coral Travel предлагает бронирование туров без рисков. Если направление будет закрыто по причине эпидемиологической ситуации, или будут введены ограничения на вылеты из Украины, туроператор вернет денежные средства. Детали акции на сайте www.coraltravel.ua.

Турция - это горнолыжно! И, что важно в современных реалиях - безопасно и надежно.

Напоследок отметим, что популярные отели турецких горнолыжных курортов уже почти раскуплены на новогодний период, а мест на рейсах тоже остается немного из-за повышенного спроса, поэтому эксперты советуют всем туристам, которые еще не определились с отдыхом, заблаговременно бронировать туры.