Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разъясняя слова Владимира Путина о наращивании поддержки Донбасса, заявил, что этот регион был "отторгнут Украиной".

Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по словам Дмитрия Пескова, Россия "с учетом проживания там большого количества русскоговорящих людей" будет оказывать помощь населению Донбасса.



"К сожалению, о "городе-саде" там говорить не приходится, к нашему большому сожалению. Потому что не забывайте, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины", - сказал Песков.

При этом на вопрос, о какой помощи идет речь, кроме гуманитарной, Песков заявил, что слова Путина "не требуют каких-то дополнительных разъяснений".

Напомним, в ходе пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что "Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс", а поддержка будет наращиваться "не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества". "Страна" анализировала, что значат заявления Путина об Украине, Навальном, "Северном потоке-2".

Также мы писали, что Путин упрекнул украинские власти в нежелании выполнять Минские соглашения.