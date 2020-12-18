Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров отреагировал на информацию о том, что и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук подписал подозрение в отношении него.

По словам чиновника, в начале этого уголовного преследования заинтересован глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

Соответствующий пост Татаров опубликовал в своем телеграм-канале.

"В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение, еще раз заявляю свою публичную позицию. Сытник - это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты. Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", - заявил замглавы Офиса президента.

Напомним, ранее НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. Ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы. Адвокатская компания действующего замглавы ОП в то время оказывала юридические услуги одной из компаний Микитася. Однако в переписке нет данных о том, что Татаров склонял эксперта к нужному выводу.

После этого Татаров потребовал, чтобы директор НАБУ Артем Сытник опровергнул свои обвинения в отношении его причастности к cкандалу вокруг дела "Укрбуда" и пригрозил ему иском.

Примечательно, что уголовное дело против замглавы Офиса президента было активизировано после того, как он выступил с критикой Сытника и назвал НАБУ "не украинской историей".

Подробнее об этой истории можно узнать из статьи "Страны".