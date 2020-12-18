В пятницу, 18 декабря, в Молдове фермеры, которые вторую неделю находятся в Кишиневе, припарковав свои тракторы на центральной площади, продолжили акцию протеста.



Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".



В данный момент более сотни манифестантов вновь собрались перед зданием парламента, там припарковано около 30 тракторов.



В частности, несколько сотен полицейских в спецснаряжении выстроились на ступенях перед парламентом и в непосредственной близости от митингующих. Трактористы, участвующие в акции протеста жалуются на тяжелое материальное положение в сельском хозяйстве.

Также к трактористам присоединились перевозчики и рестораторы. "Надеемся, что к нам присоединятся ветераны, врачи и учителя. Проблемы есть не только у аграриев, они есть у всей страны. И у этой страны правительство не идет на диалог с гражданами, боится появиться на улице. Такое правительство должно уйти", - заявил один из организаторов.



По словам председателя Национальной ассоциации фермеров Молдовы Василия Мырзенко, в настоящее время в парламенте делегация протестующих ведет переговоры с представителями парламентских фракций.



Он заявил, что участники акции ждут результатов, они требуют выполнения их условий о выплате компенсаций.

"Фермеры - это основа страны. Они не понимают, что после засухи нынешнего года у нас совсем нет денег. А если мы не закупим семена, если мы не засеем землю - все умрет, все уедут из страны. Власти и до сих пор рассказывают нам о "стратегиях" и программах, а люди продолжают уезжать", - говорит Мырзенко.



Люди, которые вышли на акцию протеста, не согласны на то, чтобы власти что-то "тяп-ляп" написали, а потом все это отменил Конституционный суд. Они хотят добиться выполнения требований в соответствии с законом.



Отметим, что 5 декабря польские фермеры заблокировали тракторами дорогу в Варшаве. Они ребуют включения предложенных оппозицией поправок в Концепцию налогово-бюджетной политики и закон о бюджете на 2021 год. Они также требуют увеличения субсидий и компенсаций за потери от сильной засухи.



"В среду ночью депутаты парламентского большинства от Партии социалистов и фракции партии "Шор" собрались на заседание втайне от оппозиции и протестующих. Они в срочном порядке утвердили пакет законов о бюджете, чтобы не дать возможности протестующим помешать принятию законов в четверг. Была учтена лишь малая часть требований протестующих относительно законов о бюджете. В частности, парламент не стал включать в Концепцию бюджетно-налоговой политики повышение НДС для продукции сельского хозяйства с 8 до 12%", - добавили в материале.



Напомним, что 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Экс-премьер Майя Санду победила с 57,75% голосов, опередив Додона (42,25%).



Также "Страна" сообщала, что парламент Молдовы принял проект снижения пенсионного возраста в стране. Так, после подписания президентом законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.