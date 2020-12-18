Самое большое количество дорожно-транспортных происшествий в Украине происходит по пятницам. А наиболее безопасный день для пешеходов и водителей - воскресенье.

Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ на своей странице в Facebook.

Согласно статистике патрульной полиции Украины, за одиннадцать месяцев 2020 года в пятницу произошло более 24,7 ДТП. В общей сложности в течение 2020 года произошло 150 267 дорожных аварий, из которых:

в понедельник – 21 450,

во вторник - 22 432,

в среду - 22 860,

в четверг - 22 449,

в пятницу - 24 749,

в субботу - 19 973,

в воскресенье – 16 354.

Таким образом самые безопасные дни для автомобилистов в Украине - это выходные. В воскресенье происходит минимальное количество ДТП.

В прошлом году за аналогичный период времени случилось меньше аварий - 144 760. Но и в 2010 году самое большое количество ДТП происходило по пятницам, а самое меньшее - по воскресеньям.

Напомним, количество ДТП с летальным исходом в Украине за полгода выросло на 14,3%. А общее число ДТП с пострадавшими увеличилось на 4,2%.

Также сообщалось, что в 2020 году Верховная Рада Украины ужесточила ответственность для пьяных водителей. Нарушителей могут лишить прав на 10 лет.