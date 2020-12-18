В пятницу на дорогах опаснее всего. Фото: pixabay

Самое большое количество дорожно-транспортных происшествий в Украине происходит по пятницам. А наиболее безопасный день для пешеходов и водителей - воскресенье.

Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ на своей странице в Facebook.

Согласно статистике патрульной полиции Украины, за одиннадцать месяцев 2020 года в пятницу произошло более 24,7 ДТП. В общей сложности в течение 2020 года произошло 150 267 дорожных аварий, из которых:

  • в понедельник – 21 450,
  • во вторник - 22 432,
  • в среду - 22 860,
  • в четверг - 22 449,
  • в пятницу - 24 749,
  • в субботу - 19 973,
  • в воскресенье – 16 354.

Таким образом самые безопасные дни для автомобилистов в Украине - это выходные. В воскресенье происходит минимальное количество ДТП. 

В прошлом году за аналогичный период времени случилось меньше аварий - 144 760. Но и в 2010 году самое большое количество ДТП происходило по пятницам, а самое меньшее - по воскресеньям.

 Количество ДТП в 2019 и 2020 году. Скриншот https://www.facebook.com/mtsbu.ua/

Количество ДТП в 2019 и 2020 году. Скриншот https://www.facebook.com/mtsbu.ua/

Напомним, количество ДТП с летальным исходом в Украине за полгода выросло на 14,3%. А общее число ДТП с пострадавшими увеличилось на 4,2%.

Также сообщалось, что в 2020 году Верховная Рада Украины ужесточила ответственность для пьяных водителей. Нарушителей могут лишить прав на 10 лет.

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