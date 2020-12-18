Президент Владимир Зеленский назначил Александра Старуха главой Запорожской областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующий указ № 577/2020 глава государства подписал в пятницу, 18 декабря.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал назначение Александра Старуха на данную должность двумя днями ранее.

Старух заявил, что не является "новым человеком" на госслужбе, так как работал в секретариате президента Украины с 2005 по 2010 год. В службе региональной политики он прошел путь от инспектора до руководителя ведомства этого структурного подразделения, а с 2008 по 2010 год возглавлял Запорожскую ОГА в качестве исполняющего обязанности.

До этого чиновник преподавал в Запорожском государственном университете и получил степень доцента, кандидата исторических наук. С 2015 по 2020 год Старух был депутатом областного совета от партии "Батькивщина".

Александр Старух родился в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. Награжден орденом "За заслуги" III степени.

Также мы писали, что Старух станет уже третьим губернатором Запорожской области за этот год. Ранее на эту должность занимали Виталий Туринок и Виталий Боговин. Последний был недавно объявлен главой облсовета.