Клинические испытания украинского кандидата на вакцину от коронавируса еще не начались. Для этого необходимо изготовить по меньшей мере 100 тысяч доз отечественного препарата.

Об этом в пятницу, 18 декабря, в часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Что касается кандидата на вакцину... мы прошли соответствующие доклинические испытания, сейчас идет процесс о начале клинических испытаний. Была выбрана производственная база, где должны произвести эти вакцины для начала прохождения клинических испытаний. Это одно из украинских фармпредприятий. Для начала надо изготовить не менее 100 тысяч доз вакцины, но этот процесс невозможно завершить за один месяц", - сказал глава Минздрава.

Напомним, доклинические испытания украинского препарата завершились еще в октябре.

Как ранее сообщала "Страна" разработкой вакцины занималась компания "Диапроф-мед" совместно с доктором медицинских наук Михаилом Фаворовым. Появления отечественного препарата от коронавируса стоит ожидать, по словам самого Фаворова, примерно через год.