В пятницу, 18 декабря, и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, дело на которого ранее завело НАБУ.

Об этом сообщает источник "Страны" в правоохранительных органах.

В то же время, по его данным, подозрение Олегу Татарову еще не вручено.

В свою очередь сам замглавы Офиса президента прокомментировал эту информацию в своем телеграм-канале.

"В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение, еще раз заявляю свою публичную позицию. Сытник - это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты. Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", - заявил Татаров.

Напомним, ранее НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы (адвокатская компания Олега Татарова в то время оказывала юридические услуги одной из компаний Микитася - Ред.). Однако там нет данных о том, что Татаров склонял эксперта к нужному выводу.

После этого Татаров потребовал, чтобы директор НАБУ Артем Сытник опровергнул свои обвинения в отношении его причастности к cкандалу вокруг дела "Укрбуда" и пригрозил ему иском.

Отметим, что уголовное дело против Татарова было активизировано после того, как он выступил с резкой критикой руководства НАБУ и внешнего управления Украиной.

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