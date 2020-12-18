Американская компания Moderna, которая занимается производством вакцины от коронавируса, уничтожила 400 тысяч доз препарата. Несмотря на это, в компании собираются выполнить план по поставкам вакцины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на советника правительства США по вопросам вакцин Монсефа Слауи.

Причиной уничтожения такого количества доз вакцины стали неполадки на финальных этапах производства. На заключительном этапе изготовления препарата начала некорректно работать фильтрация. Дозы, которые пришлось уничтожить, были крупной частью партии вакцины в размере 1,4 миллиона инъекций.

"Moderna, однако, по-прежнему находится на пути к достижению своих целей производства в 20 миллионов доз в этом месяце и от 85 до 100 миллионов доз для США в первом квартале 2021 года", - рассказал представитель Moderna Рэй Джордан.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно об американской вакцине от коронавируса Moderna и сколько украинцев смогут ее получить.

Также сообщалось, что Украина получит первые дозы вакцин от коронавируса первые вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX уже в феврале.