Журналисты, которые приняли участие в пресс-конференции президента России Владимира Путина, прошли двухнедельный карантин в одной из гостиниц Управления делами президента в центре Москвы.



Об этом сообщает агентство "ТАСС" в пятницу, 18 декабря.



В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил журналистам федеральных СМИ поехать в день конференции в загородную резиденцию главы государства.



В частности, он подчеркнул, что это "необязаловка", и те, кто не готов сидеть в изоляции 14 дней, могут участвовать в пресс-конференции из Центра международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Часть журналистов согласилась на эти ограничения.



"В тот же вечер они разместились в отеле, где для них был отведен целый этаж. Карантин предполагал одноместное размещение", - рассказали в материале.



К тому же, при заселении в гостиницу-обсерватор каждый журналист ознакомился с регламентом прохождения карантина и под подпись получил копию документа.



Регламент запрещал гулять по этажу, общаться напрямую, передавать друг-другу вещи, алкоголь и сигареты, получение предметов из-вне (только при условии пропуска посылки через обеззараживающий кварцевый облучатель).

"Для журналистов было заказано трехразовое питание, которое они получали в пластиковых одноразовых контейнерах. При этом была организована специальная схема, позволяющая персоналу напрямую не контактировать с постояльцами. Так, у двери каждого номера стоял стул, на котором горничные оставляли еду, воду и пластиковые приборы", - делятся подробностями сами журналисты.



Сам холл этажа постоянно обрабатывался, проводилась уборка в номерах (во время которой журналист мог немного в одиночестве прогуляться в коридоре).



Также во время карантина журналисты пула четыре раза сдали ПЦР-тест на коронавирус и два теста на антитела к этой инфекции.



"Оплачивали все услуги редакции СМИ, которые они представляли. По окончании режима изоляции журналисты утром 17 декабря из гостиницы отправились напрямую в Ново-Огарево, где в одном зале с президентом участвовали в его ежегодной пресс-конференции", - добавили в издании.



Ранее "Страна" сообщала, что в России готовились к ежегодной пресс-конференции Путина, которую планировали посмотреть треть россиян. Она прошла в режиме видеоконференции.



Также напомним, что, помимо журналистов, на пресс-конференцию Путина пришел Шнуров с вопросом от народа. Перед этим он поинтересовался у своих подписчиков в Instagram, о чем спросить главу государства.