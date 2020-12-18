В Австрии, где ужесточили правила въезда иностранцев, после Рождества могут ввести третий общенациональный локдаун для сдерживания дальнейшего распространения Covid-19. Новые ограничения продлятся до 18 января.

Об этом пишет австрийское издание Der Standard.

Так, будущий локдаун может быть похожим на тот, из которого Австрия вышла совсем недавно. В период с 27 декабря по 18 января все магазины в Австрии могут снова закрыться. Школы с 7 января перейдут на дистанционное обучение.

По данным издания, коронавирусные ограничения продлятся дольше для тех, кто не пройдет тестирование на коронавирус, которое запланировано 16 и 17 января. Те жители страны, у кого тест окажется отрицательным, смогут выйти из карантинного режима.

В пятницу, 18 декабря, федеральное правительство проведет консультации с федеральными землями и экспертами о дальнейших мерах по борьбе с коронавирусом.

Горнолыжные курорты могут не открыться 24 декабря, как ожидалось ранее. К тому же, розничные торговцы, кроме продуктовых магазинов и аптек должны будут снова закрыться после Рождества

Ограничение на выход из дома, которые действовали только в ночное время, снова будет круглосуточным. Услугами мест общественного питания смогут пользоваться только те жители Австрии, которые получат отрицательный результат теста на коронавирус.



Министр здравоохранения Рудольф Аншобер намекнул на усиление ограничений. "Я не готов смириться с этим или привыкнуть к тому, что у нас трехзначный уровень смертности. Это просто невозможно", - сказал он.

Министерство здравоохранения Австрии обеспокоено тем, что число новых случаев коронавируса за последние несколько дней не снизилась. Ситуация в реанимации также остается напряженной.

В среду, 16 декабря, в стране было зарегистрировано 2664 случаев коронавируса, в четверг - 2485.

Напомним, первые антикоронавирусные ограничения в Австрии ввели весной, когда много мировых стран, ужесточали карантин, так как Covid-19 начал активно распространяться.

Исходя из эпидемиологической ситуации в Австрии несколько раз ослабляли и снова ужесточали карантинные ограничения. В частности, в сентябре, в стране вводили комендантский час.

С 3 ноября в стране действовал режим общенационального локдауна, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса. С 7 декабря власти Австрии начали отменять введенные карантинные ограничения.