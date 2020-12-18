В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объяснили, почему из сообщения о передаче украинской стороне тела военнослужащего убрали информацию о наркотиках и алкоголе из причин его смерти.

Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале делегации.

Речь идет о посте, опубликованном 17 декабря. Его исправили в течение получаса с момента публикации. Изначально было указано, что украинской стороне передали тело военнослужащего, который умер от алкогольной/наркотической интоксикации. Позже эту часть заменили на "причины его смерти установит следствие". Также была исправлена информация о том, как военный попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса - версия о самовольном переходе на сторону противника сменилась на "неустановленные обстоятельства".

Так, ответственность за публикацию сообщения, где фигурировали наркотики, возложили на спикера делегации Алексея Арестовича. Утверждается, что его он опубликовал из-за "технической ошибки".

"Прошу прощения за дезинформацию общества... Данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично (!) (Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ) и фактически обнародовал версию оккупантов", - заявил Арестович.

Напомним, ранее Ермак назначил вравшего об АТО Арестовича своим советником для борьбы с фейками.

Также мы писали о том, что в 2017 году Алексей Арестович, который на то время являлся одним из самых известных украинских комментаторов проблем АТО, попал в скандал. Он опубликовал в Facebook пост, в котором признался, что на протяжении трех лет много врал, а его экспертные комментарии были "черной пропагандой" против России.