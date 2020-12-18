Житель Львовской области изнасиловал собственную пятилетнюю дочь. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил его к десяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры в пятницу, 18 декабря.

"Установлено, что мужчина в июне 2018 года в собственном доме, воспользовавшись беспомощным состоянием 5-летней дочери, удовлетворил свою половую страсть неестественным способом", - рассказали в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 153 УК Украины в редакции от 01.06.2010 (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица). Жителя Львовской области приговорили к 10 годам в тюрьме.

Ранее мы писали, что в Одессе мужчина изнасиловал на работе свою родственницу и сломал ей нос за сопротивление.

Также рассказывали, как мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. Его удалось задержать. Сам 23-летний мужчина признался, что пошел на преступление из-за отсутствия интимной жизни на протяжении нескольких месяцев.