Умерла 29-летняя подражательница Ким Кардашьян, модель Джоселин Кано из Мексики. Причиной смерти девушки стали осложнения после пластической операции на ягодицах, которую она сделала в Колумбии.



Об этом сообщает издание The Sun.



В частности, подобная операция, которую также зовут "бразильской подтяжкой ягодиц", была у модели уже второй. При этом врачи якобы предупреждали Кано о возможных осложнениях.



Джозелин Кано начала карьеру модели в возрасте 17 лет, девушка стала появляться на страницах и обложках местных журналов. К 2016 году модель уже сотрудничала с именитыми изданиями вроде Sports Illustrated.







В данный момент на аккаунт девушки в социальной сети Instagram подписано почти 13 млн людей. Она снималась для глянцевых журналов и в клипе музыканта Херардо Ортиса.







Ее подруга и коллега Лира Мерсер в своем Twitter-аккаунте также подтвердила новость о смерти Кано.



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