Известная украинская телеведущая, актриса, Маша Ефросинина подхватила коронавирусную инфекцию.

Об этом она рассказала в своем Instagram в пятницу, 18 декабря.

"Привет, Ковид. Так выглядит победа в конкурсе на самый конченный подарок к Николаю и Новому Году", - подписала Ефросинина фотографию, на которой она грустная сидит с чашкой чая.

Актриса дала понять, что чувствует себя не очень хорошо. "(хре...) сносно", - написала она. Сейчас Маша находится дома, по наблюдением врачей.

"Моя семья здорова и по бырику (быстро - Ред.) отселила меня на чердак. В общем, охеренное окончание охеренного года!", - подытожила телеведущая.

Ранее мы писали, что ведущий "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев заболел Covid-19. Он госпитализирован в реанимацию.

Также рассказывали, что знаменитая теннисистка из Украины заразилась коронавирусом.