Министерство Украины по делам ветеранов возглавит генерал-майор СБУ Лапутина Юлия Анатольевна. Ее назначение поддержали 248 народных депутатов.

Соответствующее решение приняли в ходе заседания парламента в пятницу, 18 декабря.

Юлия Лапутина ранее работала в СБУ и стала второй в истории Украины женщиной, которая получила звание генерала. С 2014 года занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. В течение 2010-2012 годов была заместителем начальника Центра специальных операций "А" СБУ. 14 апреля 2014 в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защита которого обеспечивал спецподразделение "Альфа". В сентябре - декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО.