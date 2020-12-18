В субботу, 19 декабря, в день Святого Николая возле Офиса президента Украины начнется праздник. Сам Святой Николай будет принимать гостей с 10 утра. Кроме того, по данным "Страны", празднование посетит и президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой.

Как сообщил наш источник, в 2020 году максимальное внимание решили уделить празднику 19 декабря. Таким образом повышают популярность Святого Николая, отодвигая на задний план Деда Мороза и Санта Клауса.

В четверг, 17 декабря, возле дворца искусств "Украина" в Киеве открылся зимний городок, в котором также можно попасть на прием к Святому Николаю. А специально созданный для рекламы праздника Instagram-аккаунт анонсирует открытие рождественского городка возле Офиса президента 19 декабря, с каруселями, ледяным катком и яркими фотозонами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Миколай приймає друзів (@mykolayland)

Напомним, на главной елке Украины в Киеве установили восьмиконечную звезду. До этого вершину новогоднего дерева украшала шляпа, поменяли наряд елки в преддверии дня Святого Николая.

Также мы писали, что 16 декабря в Киеве возле Офиса Президента установили рождественскую елку и начали установку праздничного городка. "Страна" подробно рассказывала, что будет ждать жителей столицы в "резиденции Святого Николая" на Банковой.