В Верховной Раде планируют усилить ответственность для нардепов за кнопкодавства. Соответствующие изменения законодательства разработают в течение ближайшего месяца.

Об этом в ходе заседания парламента заявил председатель Рады Дмитрий Разумков.

Так, он до 15 января поручил разработать изменения в законодательство в рамках усиления уголовной ответственности и увеличения штрафов за кнопкодавство. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть одним из первых после Нового года.

"У нас есть регламентный комитет... до 15 января разработать изменения в законодательство, которые бы сделали более жесткую ответственность за неперсональное голосование", - сказал Разумков.

По его словам, для борьбы с кнопкодавством, в Раде разместят дополнительные камеры в тех местах, где их ранее не было - к примеру, в ложах. А сейчас все фракции и депутатские группы возвращаются к тому расположению, которое было утверждено перед началом работы Рады нынешнего созыва.

"Мы возвращаемся к тому расположению депутатских фракций и групп, которое было при распределении мест между фракциями и группами в начале нашей работы. Все остальные места для голосования будут отключены от системы "Рада", - заявил Разумков.

Напомним, закон о штрафах за кнопкодавство в Раде вступил в силу в январе 2020 года. Он предусматривает штраф от 3 до 5 000 необлагаемых минимумов (51-85 000 гривен) за неперсональное голосование в парламенте.

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