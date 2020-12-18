TikTok заблокировал поиск по хэштегу #АТО
Популярная социальная сеть TikTok заблокировала хэштег #АТО.
Об этом факте написал Telegram-канал "Основа будущего" в пятницу, 18 декабря, который ранее принадлежал ультранационалистам из С14.
Как выяснила "Страна", видео с хэштегом #АТО заблокированы, они не показываются в общем просмотре. Платформа предлагает сделать первое видео с этим тегом, однако после его публикации хэштэг остается недоступным.
Ранее мы писали, что в США решили пока не запрещать приложение TikTok.
Также рассказывали, как в TikTok набирает популярность новый опасный челлендж, в котором пользователей призывают удалять родинки при помощи подручных средств.
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