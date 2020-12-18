Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в стране реализуют "сценарий цветной революции" и государство готовится к "горячей войне". Также он вспомнил об убийствах активистов Тарайковского и Бондаренко и рассказал, к чему приведут протесты в стране.



Об этом сообщает издание "Наша Нива".



Такое заявление глава КГБ сделал, выступая перед работниками предприятия "Гродно-Азот" 17 декабря.

По словам Тертеля, Беларусь в данный момент находится на "разломе" в геополитической борьбе и именно поэтому в стране настолько напряженная ситуация.



"Кто будет контролировать Беларусь, то будет доминировать в регионе. Если здесь будет доминировать Россия - это станет серьезным ударом по Украине. Мы в центре "разделения мира". У нас был реализован жесткий сценарий цветной революции, к которому мы были готовы", - говори глава КГБ.



К тому же, он считает, что Беларусь "проигрывает информационную войну" и обвиняет Польшу в том, что Варшава выделяет деньги на подстрекательство настроений студентов и трудовых коллективов.



Глава КГБ заявил, что Беларусь готовилась и продолжает готовится к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами.



"Мы готовимся к весне, мы знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться и к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии", - сказал Тертель, добавив, что этот "непростой период" продлится полтора-два года.

Также по его словам, экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико - "марионетка российских кукловодов" и пообещал громкий и открытый процесс по его делу.



Кроме того, глава КГБ вспомнил гибель активиста Александра Тарайковского на протестах летом, намекнув, что даже если его застрелили силовики - они действовали правильно.

"Товарищ Таравновский, или Тарайковский, в Минске погиб. Но кто видел эти кадры - видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел и нагло стоит. Он стоит с какой-то целью. Простите, кто был в США? Останавливают машину - ты должен положить руки на руль. Если не положил, что с тобой сделают? Пристрелят на месте ", - сказал руководитель КГБ.



Что касается гибели активиста Романа Бондаренко, которого избили во дворе за попытку остановить тех, кто снимал с забора бело-красно-белые ленты, Тертель заявил, что не надо "нагнетать ситуацию", пока "продолжается проверка".



Напомним, что 12 ноября в Минске после побоев умер 31-летний участник Беломайдана Роман Бондаренко. После этого протестующие вышли на уличные акции, которые получили новый импульс. А в ЕС заговорили о расширении белорусских санкций.



Также "Страна" сообщала, что в КГБ Беларуси нашли терроризм среди протестующих в стране. Так, экстремистские действия протестующих в республике можно квалифицировать как акты терроризма.