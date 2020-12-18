За десять месяцев пандемии коронавируса международный туризм потерял 935 миллиардов долларов и вернулся к уровню 1990 года. С января по октябрь 2020 года в мире отмечено на 900 миллионов меньше путешественников, чем за этот же период в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные отчета Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

"Основываясь на текущих данных, UNWTO ожидает, что количество международных туристов сократится на 70-75% по итогам 2020 года. В этом случае мировой туризм вернется к уровню 30-летней давности, с уменьшением числа путешественников на 1 миллиард", - подсчитали эксперты.

Напомним, Испания собирается пустить первых туристов в марте следующего года.

Также сообщалось, что граждан Евросоюза попросили не планировать рождественские путешествия из-за пандемии коронавируса.