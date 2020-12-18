Сегодня, 20 декабря, Верховная Рада утвердила Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов.

Это одна из немногих в Украине женщина-генерал. Она служила в СБУ, участвовала в АТО, а потом занималась информационной кампанией против России и Украинской православной церкви, разъезжая с "передвижной выставкой" агитплакатов по Донбассу.

Генеральские погоны Лапутиной вручал лично президент Зеленский.

"Страна" рассказывает, что известно о новой министерше.

Биография Юлии Лапутиной

Юлии Лапутиной 53 года, она уроженка Киева. Ее покойный отец - академик Анатолий Лапутин - специалист по атлетической гимнастике, был в числе первых исследователей допинга в СССР.

У министра по делам ветеранов два образования - педагогическое и психологическое. По второй специальности есть ученая степень кандидата наук.

Почти всю жизнь она работает в органах, куда пришла в 1992 году. Службу начала опером СБУ в подразделении контрразведки.

В течение 2010-2012 годов занимала должность замначальника Центра специальных операций "А" (Альфа) СБУ. Участница АТО. С сентября по декабрь 2014 года была командиром группы СБУ на Донбассе, которая задерживала сепаратистов.

Пропаганда против России и УПЦ

После АТО перешла на должность замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Ее задача, среди прочего, заключалась в том, чтобы готовить материалы по запрету Вконтакте и Яндекса. Также она вела лекции о "методах ведения информационной войны России против Украины, а также участии в ней Украинской православной церкви Московского патриархата".

Вот с такой выставкой плакатов Лапутина ездила по Донбассу. На одном из плакатов, которые она привезла три года назад в Покровск, уже до 2013 года в Украине шла "информационная агрессия РФ". Она заключалась в "усилении ностальгии за жизнью в СССР, единством народов бывших советских республик".

Как примеры такой агрессии СБУ устами нового украинского министра называла фильмы "Тарас Бульба" и "Белая гвардия", снятые по произведениям Гоголя и Булгакова. Оба писателя - уроженцы Украины.

Также "агрессивным" Лапутина почему-то признала фильм "Стиляги", где вообще-то критикуется советский строй и украинцы вообще никак не упоминаются.





В 2018 году будущая министр тоже во время поездки в Покровск рассказывала, как СБУ изучает литературу Украинской православной церкви на предмет призывов к сепаратизму. И сообщила, что монахи Святогорской лавры прячут за иконами "пророссийские молитвы".

"Расследование (деятельности УПЦ - Ред.) проводится путем научных экспертиз, выявление документов, свидетельства людей, которые видели или были участниками мероприятий, которые осуществляла УПЦ МП. Осуществляется опрос свидетелей и сбор доказательств, исследуется церковная литература на предмет наличия манипулятивных текстов", - говорила она.

На идеологической ниве Юлия трудится давно. В 2008 году она предлагала концепцию "ментальной интеграции крымчан в Украину". А уже с началом войны на Донбассе писала публикацию на тему: "Манипуляция понятием гендерного равенства - текущий тренд когнитивной войны".

Отметим, что ее продвижение на столь высокий пост комментаторы также называют именно "гендерным назначением".

Генеральские погоны от Зеленского

В 2020 году от Владимира Зеленского Лапутина получила звание генерал-майора. СМИ пишут, что она то ли первая, то ли вторая женщина-генерал. На самом деле это не так. Подобное звание в Украине для представительниц прекрасного пола редкое, но не настолько.

Входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны и семей погибших. По совместительству - доцент кафедры Национальной академии СБУ.

Юлия Лапутина замужем, воспитывает дочь Ольгу. Ее муж - полковник СБУ Сергей Воротнюк, тоже участник АТО.

Политические взгляды супругов оценивают не как умеренные, а как воинственные. Что в общем-то видно и по общественной деятельности новой министерши.

По некоторым данным, супруги дружны с заместителем секретаря СНБО Сергеем Кровоносом, который был назначен при Порошенко. Недавно он отличился высказыванием про Зеленого и Путина, где президента Украины сравнил с зайцем, а главу России - с медведем. И указал, что "медведь все равно съест зайца" - так Кривонос оценил шансы договориться с Владимиром Путиным.

Дома в Козине. Чем владеет министр Лапутина

Как для бюджетников, пусть и с хорошими должностями, семья Лапутиных-Воротнюков обеспечена солидно. Информация следует из декларации министра за 2019 год.

Юлия Лапутина вместе с родственниками владеет квартирой в Киеве площадью 165,8 метров. А ее мама - 700 метровым домов в элитном поселке Козине. Эта недвижимость - не наследство от отца-академика, а была куплена в 2005 и 2007 годах.

Давно приобретенное имущество только у Воротнюка - 36-метровая киевская однушка, собственником которой он стал в 1998 году.

Сейчас семья тоже располагает доходами - строит новый дом в Козине площадью 322,5 метров.

Автопарк не очень пестрый: "Фиат" 2016 года выпуска, "Смарт" 2001 года, "Фольксваген" 2007 года.

Зарплата Лапутина в СБУ - 540 427 гривен (45 тысяч гривен в месяц), мужа Воротнюка - 403 185 гривен (по 33,5 тысяч в месяц).

Деньги семья предпочитает хранить только наличными и только в иностранной валюте. Лапутиной принадлежит 86 000 долларов, ее матери - 22 000 долларов, мужу - 32 000 долларов.

"Сейчас везде назначают людей СБУ". Что говорят ветераны

Опрошенные "Страной" участники боевых действий удивлены назначением Лапутиной. И усматривают в нем попытку усилить влияние СБУ на ветеранское движение.

"Не знаю, у кого и как родилось это назначение. Отношение у бойцов к Лапутиной разное. Долгое время вообще считали, что новым министром станет Александр Порхун – герой Украины, десантник, бывший комбат 13 батальона 95-й Житомирской десантной бригады. Он был замом у экс-министра по делам ветеранов Бессараба. В кругу моего общения военные и добровольцы были уверены, что Порхуну предложат возглавить министерство, так как у него уже есть опыт заместителя. Но у нас сейчас везде назначаются люди, поработавшие в СБУ или на СБУ", – считает один из участников боевых действий.

"Не знаю, за какие заслуги ей дали звание генерала. Может, готовили к министру. Знаю, что она дружит близко с генералом Сергеем Кривоносом, замглавы СНБО. Еще известно, что у нее в декабре 2019 погиб зять, Денис Волочаев, полковник ЦСО "А" СБУ, герой Украины (посмертно). Громкое было событие", - рассказывает собеседник "Страны" среди ветеранов.

Ветеран АТО Сергей Ульянов говорит "Стране", что для него назначение Лапутиной также стало сюрпризом.

"Я очень удивился, что назначили Лапутину. Я раньше о ней ничего не слышал. И не знал, что ее вообще рассматривали как кандидата в министры. У нее была очень узкая специфика службы, и она непубличный человек. Буквально несколько дней назад я впервые узнал о Лапутиной. До этого в кулуарах говорили, что собираются назначить Александра Порхуна. Он неплохой чиновник, вменяемый, контактный, понимающий. Но, знаете, после того, как в министерство при Порошенко назначили Ирину Фриз, потом – Оксану Коляду, а затем – Сергея Бессараба, мы уже ничему не удивляемся", – отмечает ветеран.

При этом Сергей Ульянов отмечает, что почти никто из предыдущих руководителей ведомства также не имел отношения к АТО.

"Единственно, что я знаю о Лапутиной – она контрразведчица. Не знаю, как она связана с боевыми действиями. Но Ирина Фриз тоже никакого отношения к боевым действиям не имела. Оксана Коляда имела статус участника боевых действий, но фактически она не участвовала в боевых действиях. Так или иначе, Лапутина теперь имеет статус министра. Человек занимался достаточно серьезной службой – контрразведкой. Как она проявит себя как топ-менеджер именно нашего министерства – здесь будем смотреть. Пока рано делать прогнозы. Для меня как для военнослужащего важен конечный результат. А все команды, которые приходили в министерство до этого, к сожалению, результата не показали", – говорит Сергей Ульянов.

Опрошенные "Страной" ветераны надеются, что новый министр продемонстрирует открытость к диалогу и сможет объединить военное сообщество. А также решить вопросы с финансированием по основным статьям расходов для помощи ветеранам.

"В первую очередь мы рассчитываем на открытость. Когда чиновники приступают к своим обязанностям, они часто закрываются от той категории людей, которыми должны опекаться. Так делали "попередники" в нашем министерстве. А проблем накопилось очень много. Многие постановления недофинансируются в полном объеме. Об этом пока публично не говорят, а тем временем трудности накапливаются, как снежный ком. Например, недофинансируется постановление №280 Кабмина – компенсации за жилье участникам боевых действий с оккупированных территорий. И постановление №719 – жилье инвалидам первой и второй группы. Если, не дай Бог, военнослужащий получил тяжелое ранение и группу инвалидности вследствие этого ранения, то квартиру от государства раньше он получал в тот же год. А сейчас уже очереди на три-четыре года вперед. Количество инвалидов увеличивается, а финансирование остается на том же уровне. С этим нужно системно разобраться", – объясняет Сергей Ульянов.

Ветеран АТО Андрей Бойко также говорит, ничего не слышал о Лапутиной до того, как она стала министром по делам ветеранов.

"У меня по Лапутиной вообще нет информации. Вы первая, кто говорит мне о ее назначении. Для меня это личность абсолютно неизвестная. По поводу ее поддержки, в силу специфики ее профессии, вряд ли кто-то из ветеранов ее знает. Это такая служба, где работают не слишком публичные люди. Судя по официальным данным, она занималась информационной борьбой – это никакие не боевые действия. На войне женщины, тем более в таких званиях, непосредственно не принимали участие. И не должны. При мне даже простого сержанта снимали с "передка" в силу ее гендерной принадлежности, женщин туда не пускали", – отмечает Бойко.

Однако уточняет, что для него не важно, насколько далека или близка была Лапутина к боевым действиям. Главное – искреннее желание помогать ветеранам.

"По предыдущему министру сразу было понятно, зачем он пришел и что он хочет. А вообще, ветераны же не продолжают участвовать в боевых действиях, и министру не надо продумывать тактику и стратегию войны. Здесь важно проникнуться знанием проблем ветеранов. Время покажет, насколько правильное это назначение", – отмечает Андрей Бойко.

"Юлия Анатольевна была на передовой с апреля 2014 года"

Сергей Кривонос, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, прокомментировал «Стране» назначение Юлии Лапутиной министром по делам ветеранов.



Сергей Кривонос отметил, что лично знает Юлию Лапутину. И утверждает, что она принимала активное участие в боевых действиях на востоке Украины.



Он также удивлен, что ветераны, опрошенные «Страной», не знают, какое отношение Лапутина имела к боевым действиям.



"Мы знакомы с Юлией Анатольевной, сотрудничали с ней долгое время. Работали вместе на востоке Украины во время войны с РФ. Я знаком с ней по фронту. И многие бойцы тоже ее знают. Понятно, что ее не могут знать все ветераны, фронт большой – 450 км шириной. Она физически не могла со всеми бойцами познакомиться. Но Юлия Анатольевна была на передовой с апреля 2014 года – под Славянском, в Краматорске. Первой, кто приехал на Краматорский аэродром после деблокировки, была ее группа во главе с Юлией Анатольевной. Еще даже Вооруженных сил не было, а она уже приехала. Она была на самом «передке», не один и не два раза", – сообщил «Стране» Сергей Кривонос.



Сергей Кривонос описывает Лапутину как профессионала, умеющего объединять возле себя людей и мотивировать их к работе.



"Я знаю Юлию Анатольевну как профессионального человека, который много сделал для установления мира на Донбассе. Огромную работу она проводила во время своей службы в СБУ. Очень профессиональная, систематичная, умеет объединять и организовывать людей вокруг себя. У нас много тех, кто умеет говорить, а она умеет работать. И ей многое предстоит сделать в Министерстве ветеранов. Во-первых, решить вопрос со зданием для Министерства – пока что оно находится на месте бывшего Госагентства по делам ветеранов и не может полноценно функционировать. Во-вторых, нужно объединить патриотично настроенных ветеранов, чтобы они чувствовали поддержку со стороны государства. Что они не брошены и не забыты. И работа с молодежью, которой сами ветераны могут передать свои взгляды на ситуацию в стране и ее защиту. Опытные волки будут учить молодых волчат защищать свою стаю. Думаю, Юлия Анатольевна сможет организовать это процесс. Главное, чтобы была поддержка не только со стороны ветеранов, а и со стороны руководства государства", – считает Кривонос.