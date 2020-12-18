Вечером в четверг, 17 декабря, во Львовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали десять человек.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.

Авария случилась около 22:45 на автодороге Киев - Чоп, поблизости от села Конюхов Стрыйского района.

"Водитель микроавтобуса "Фольксваген", 34-летний житель Черновцов, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген гольф", которым управлял 47-летний житель Закарпатья", - сообщили в полиции.

В результате пострадали оба водителя, пассажир легкового автомобиля и 7 пассажиров микроавтобуса, среди них – двое детей 2-х и 4-х лет. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, в ДТП под Одессой Daewoo улетел в кювет. Ранены семь человек, трое из них - дети.

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