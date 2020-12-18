Глава МИД посоветовал Тихановской определиться со своей позицией. Фото: facebook.com/svetlanatihanovskaya

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская должна "четко" определить свою позицию насчет Крыма.

Об этом он сообщил в интервью Радио НВ.

По словам Кулебы, дипломаты уже общались с окружением Тихановской и он сам был готов провести с ней телефонный разговор.

"Но я передал, что очень важно, чтобы у госпожи Тихановской была четкая позиция относительно российской агрессии против Украины", - считает министр.

В частности, он считает это предостережением от вопросов СМИ во время ее визита в Украину, так как первое, что спросят украинские журналисты, будет: "Чей Крым?"

"И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской. Поэтому я здесь больше даже о ней забочусь, чем о себе", - добавил Кулеба.

Напомним, что Светлана Тихановская в ходе своей предвыборной кампании дала ответ на вопрос "Чей Крым?" и добавила, что очень переживает, что Украина все-таки была вовлечена в такие события. 

Также "Страна" сообщала, что Тихановская планирует посетить Украину в начале 2021 года. Но в данный момент невозможно что-то планировать из-за коронавируса и политической ситуации.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.