Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская должна "четко" определить свою позицию насчет Крыма.



Об этом он сообщил в интервью Радио НВ.



По словам Кулебы, дипломаты уже общались с окружением Тихановской и он сам был готов провести с ней телефонный разговор.

"Но я передал, что очень важно, чтобы у госпожи Тихановской была четкая позиция относительно российской агрессии против Украины", - считает министр.



В частности, он считает это предостережением от вопросов СМИ во время ее визита в Украину, так как первое, что спросят украинские журналисты, будет: "Чей Крым?"



"И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской. Поэтому я здесь больше даже о ней забочусь, чем о себе", - добавил Кулеба.



Напомним, что Светлана Тихановская в ходе своей предвыборной кампании дала ответ на вопрос "Чей Крым?" и добавила, что очень переживает, что Украина все-таки была вовлечена в такие события.



Также "Страна" сообщала, что Тихановская планирует посетить Украину в начале 2021 года. Но в данный момент невозможно что-то планировать из-за коронавируса и политической ситуации.