К Земле приближаются два астероида, размер одного из них сопоставим с размерами авиалайнера. Ближайшую точку рядом с нашей планетой он пройдёт в пятницу, 18 декабря.

Об этом свидетельствуют данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Так, расчетный диаметр первого небесного тела составляет от 26 до 52 метров (сравнимо с размерами самолета - Ред.). Его скорость - около 7,65 километра в секунду. Ближайшая точка траектории полета к Земле будет находиться на расстоянии 6,97 млн км.

Что касается второго астероида, то его диаметр составляет приблизительно от 5,3 до 12 метров. Максимальная точка, на которой он может сблизиться с нашей планетой, составит примерно 791 тысячу километров.

Ранее мы писали, что на одном из астероидов ученые обнаружили следы воды с большой планеты.

Также рассказывали, как над Землей промчался астероид диаметром в полкилометра.