В пятницу, 18 декабря, президент Молдовы Игорь Додон заявил о подписании закона, который возвращает русскому языку в стране статус языка межнационального общения.

Соответствующий пост Додон опубликовал в Facebook.

"Промульгировал ряд важных законов, которых ждали граждане... Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый", - написал Додон.

Решение о признании закона о языках устаревшим Конституционный суд республики принял летом 2018 года. Однако на этой неделе парламент принял новый закон о функционировании языков и вернул русскому статус языка межнационального общения. После вступления закона в силу государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском языке. Закон также гарантирует, что нацменьшинства смогут изучать и использовать родной язык.

Напомним, парламент Молдовы в финальном чтении снял запрет на трансляцию российских телеканалов.