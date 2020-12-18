Google Переводчик для российских пользователей начал переводить фразу "Hello, Mr President" как "Здравствуйте, Владимир Владимирович" (Путин - президент России - Ред.)

Если написать фразу с заглавных букв и с использованием запятых, то слово "Президент" сервис переводит как "Владимир Владимирович".

Напомним, что в целом, фраза "Hello, Mr President" дословно переводится, как "здравствуйте, господин президент". Если же написать ее с маленькой буквы, то переводит корректно.

Пока в компании не комментируют, почему так произошло. Отметим, что пользователи из Украины такой аномалии не отмечают. Даже если подключиться с российского IP через VPN.

Напомним, вчера, 17 декабря, состоялась пресс-конференция Владимира Путина с элементами прямой линии - обращений от граждан. "Страна" публиковала главные заявления президента России в текстовом виде.

На пресс-конференции Путин рассказал, пойдет ли он на новый президентский срок в 2024-м.

Также российский президент сообщил, какие книги читает своим внукам. В частности, Владимир Путин хорошо относится к советскому поэту Самуила Маршака.

"Страна" собрала главные заявления Путина об Украине, коронавирусе, новом российском оружии, новом президенте США Джо Байдене и воде в Крыму.