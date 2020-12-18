На заседании в среду, 16 декабря, Кабинет министров Украины на год продлил действие спецпошлин на некоторые товары из России.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-группа Гостаможенной службы.

Так, правительство приняло решение продлить действие до конца 2021 года постановления от 17 августа 2020 года.

"Реализация постановления в целом является ответом РФ на применение ею торговых и ограничительных мер в торговле против Украины. Предусмотренные постановлением положения будут способствовать обеспечению защиты национальных интересов и безопасности Украины, в частности подтверждают признание РФ как государства-агрессора", - заявили в пресс-группе.

Спецпошлины распространяются на:

тяжелые дистилляты (газойли);





газы сжиженные;





все типы угля кроме антрацитового, битумизированного, коксового.

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины продлил до конца 2021 года действие специальных ограничений в отношении российских товаров.

Также мы писали о том, что весной Украина ввела пошлины на импорт спичек из России и Беларуси.