Кабмин до конца 2021 года продлил срок действия спецпошлин на товары из России
На заседании в среду, 16 декабря, Кабинет министров Украины на год продлил действие спецпошлин на некоторые товары из России.
Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-группа Гостаможенной службы.
Так, правительство приняло решение продлить действие до конца 2021 года постановления от 17 августа 2020 года.
"Реализация постановления в целом является ответом РФ на применение ею торговых и ограничительных мер в торговле против Украины. Предусмотренные постановлением положения будут способствовать обеспечению защиты национальных интересов и безопасности Украины, в частности подтверждают признание РФ как государства-агрессора", - заявили в пресс-группе.
Спецпошлины распространяются на:
- тяжелые дистилляты (газойли);
- газы сжиженные;
- все типы угля кроме антрацитового, битумизированного, коксового.
Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины продлил до конца 2021 года действие специальных ограничений в отношении российских товаров.
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