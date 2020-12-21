Вчера сенсационно прозвучали заявления Владимира Зеленского в интервью The New York Times.

Как оказалось, переговоры о поставках в страну вакцины Pfizer приостановлены. Нет понимания и по поставкам других западных вакцин в нашу страну. При этом, от закупок российских вакцин Украина отказывается.

Это ставит под большой вопрос все предыдущие заявления украинского руководства о том, что вакцинация в нашей стране начнется уже в ближайшее время.

Правда, при этом в правительстве говорят, что уже есть договоренности о поставках вакцин в рамках гуманитарной программы Covax (бесплатная помощь, которая идет по линии международных организаций).

Однако, как выяснили журналисты Bloomberg, через Covax нам доставят, вопреки ожиданиям, не те препараты, которые уже на слуху - Pfizer и Moderna.

А куда более "сырые" AstraZeneka, Sanofi и вообще никому не известная UBI group.

В отличии от Pfizer, Moderna и российской вакцины, которые, согласно заявлениям производителей, уже прошли все три стадии испытаний, вакцины, от Covax только лишь к ней подходят. У AstraZeneka обнаружились сильные побочные эффекты (и теперь британцы начинают сотрудничать с российскими производителями "Спутника", чтобы повысить эффективность своей вакцины).

А прочие вообще еще до третьей стадии испытаний (на большом числе людей) даже и не дошли.

Некоторые вообще испытаны на данный момент лишь на мышах.

Естественно, что пока эти препараты не пройдут все стадии испытаний и не будут рекомендованы ВОЗ, поставки ни в одну страну не начнутся. И пока непонятно о каких сроках идет речь.

Подробно о том, какие препаратами собираются иммунизировать украинцев от коронавируса международные организации - разбиралась "Страна".

AstraZeneca (Великобритания)

Название (рабочее): AZD1222.

Описание: векторная вакцина на основе аденовируса шимпанзе.

Во время испытаний препарата AstraZeneca были зафиксированы тяжелые побочные эффекты. Одному добровольцу - женщине - был диагностирован поперечный миелит (воспаление спинного мозга). Второй испытуемый - 28-летний мужчина - умер.

Эффективность: средняя - 70%.

90% - в случае, если вводить дозу в два раза с перерывом в 28 дней. Если всю инъекцию за раз - эффективность оценивается в 62%.

Условия хранения: от плюс 2 до плюс 8 градусов по Цельсию.

Этап производства: отправлена на доработку. Вакцина была близка к завершению третьей фазы испытаний и подала заявку на регистрацию в Великобритании. Но из-за недостаточно высокой эффективности компания вернулась на вторую фазу испытаний, где начала взаимодействовать с российским центром Гамалеи - производителем российской вакцины Спутник V (подробнее об этом сотрудничестве мы расскажем в следующем блоке материала).

Мировые поставки: вопрос продажи за границу не актуален.

AstraZeneca работала по заказу правительства Великобритании. До 2020 года компания обещала произвести 100 миллионов доз, но сделала лишь 4 миллиона и прекратила производство.

Теперь британские власти рассчитывают, что к началу лета 2021 года этой вакциной иммунизируют 30 миллионов человек - пожилых и с хроническими заболеваниями. Но это, понятное дело, если смогут довести вакцину до ума.

Цена: 6-10 долларов для вакцинации одного человека (нужно две дозы; цена одной инъекции - 3-5 долларов).

AstraZeneca + Спутник V

В связи с тем, что вакцина AstraZeneca показала недостаточно высокую эффективность, она, как указывалось выше, была отправлена на доработку. Но повторные испытания будут проводить уже совместно с московским центром имени Гамалеи - производителем вакцины Спутник V.

Дело в том, что структура у британской и российских препаратов схожа. Он созданы на основе аденовируса. Но у AstraZeneca это аденовирус шимпанзе, а у Спутника V - аденовирус человека.

После провала испытаний препарата британцами россияне предложили им свою помощь. В AstraZeneca приняли предложение, о чем сообщили на своем сайте 11 декабря. Пресс-релиз британцев на двух языках прилагается ниже.

"Научное сотрудничество компании "АстраЗенека" с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи имеет большое значение не только для изучения потенциала комбинированного применения вакцин и оценки их синергизма в отношении иммунного ответа, но и для повышения в будущем доступности вакцинации за счет широкого портфеля препаратов", - завершается м сообщение AstraZeneca.

Поясним суть сотрудничества британцев и россиян простыми словами. Эффективность вакцины AstraZeneca в среднем составила 70%, то есть иммунитет против ковида получают 7 из 10 привившихся. Заявленная эффективность Спутника V - от 90% (и 100% для тяжелых случаев), то есть антитела вырабатывают у 9 из 10 привившихся. А десятый человек, если и заболеет, но перенесет коронавирус в бессимптомной или легкой форме.

Для того, чтобы поднять эффективность британской вакцины до уровня российской, первый укол испытуемым будут делать инъекцией с аденовирусом шимпанзе от AstraZeneca, второй укол - с аденовирусом человека от Спутника V.

На днях спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в качестве нового аргумента, почему не надо покупать российскую вакцину, сказал: ей не прививаются жители Великобритании.

На сегодня там действительно делают уколы фирмы Pfizer. Но основной потенциальный поставщик, который работает по заказу правительства, это AstraZeneca. Если, как предполагают ученые, сотрудничество с центром Гамалеи будет успешным, то как раз жителей Британии и будут прививать российской вакциной.

Также нельзя исключать, что эта британской-российская вакцина в будущем пойдет на гуманитарную помощь разным странам мира, в том числе Украине. В таком случае Киев получит тот же Спутник V. Но намного позже, чем мог бы это сделать обратившись за покупкой напрямую в Москву.

Впрочем, это произойдет, если сотрудничество британцев и россиян по вакцине продолжится.

Sanofi и GSK (Франция и Великобритания)

Описание: вакцина разработана на основе вирусных белков, в их основе - искусственно созданные вирусы, выращенные внутри клеток насекомых. Конструкция препарата та же, что и у уже применяемой вакцины от гриппа Flublok.

Эффективность: испытания на мышах показали, что вакцина эффективна. Испытания на людях - недостаточную эффективность. У возрастной группы старше 49 лет был зафиксирован низкий иммунный ответ. Предположительно - из-за недостаточной концентрации антигена. Поэтому теперь вакцину будут доделывать.

Условия хранения: в холодильнике; точный температурный режим производители не назвали, но отметили, что условия более выгоднее, чем у препарат Pfizer, который требует минус 70 градусов по Цельсию.

Этап производства: отправлена на доработку. Были завершены исследования на второй фазе (малых группах людей). Должна была начаться третья фаза. Ее результаты хотели обнародовать в мае 2021 года, а завершить работу над вакциной - в середине года.

Однако, так как все пошло не по плану, препарат готовы сдать не ранее конца 2021 года. Разумеется, в случае, если вновь не случится форс-мажор. Поэтому большой вопрос, когда ее вообще начнут поставлять в Украину по механизму Covax (начало этих поставок в Киеве наметили уже на март).

Мировые поставки: Евросоюз подписал контракты на поставку вакцины Sanofi-GSK в количестве 300 миллионов доз. Еще 200 миллионов доз компания готова передать COVAX для бесплатного распределения по миру в качестве гуманитарной помощи, которая пойдет в том числе и украинцам.

Цена: около 10 евро за одну дозу, для иммунизации одного человека надо две дозы.

UBI/UBIA Group и Covaxx (Китай и США)

Название (рабочее): UB-612.

Описание: препарат на синтетической пептидной платформе, направленный на активацию B-лимфоцитов и Т-лимфоцитов.

Для сравнения, похожая конструкция вакцины у второй по счету российской вакцины - ЭпиВакКорона производства новосибирского центра "Вектор" (в РФ на днях ей уже начали прививать население).

При этом UB-612 вообще малоизвестна и в СМИ практически не обсуждается. Что и понятно: идет лишь первая фаза испытаний, при этом препарат далеко не первый на рынке.

Эффективность: нет данных.

Условия хранения: нет данных. Но если отталкиваться от условий хранения пептидных вакцин, то речь может идти о температурном режиме от плюс 2 и плюс 8 градусов по Цельсию.

Этап производства: первая фаза испытаний - препарат сейчас исследуют на мышах. Завершить испытания, в том числе на людях, хотят 31 августа 2021 года.

Мировые поставки: предварительная дата мировых поставок - конец 2021 года. Производитель взял на себя предварительные обязательства распространить по миру более 140 миллионов доз такой вакцины в рамках механизма Covax.

Цена: нет данных.

Когда начнутся поставки в Украину?

Как неоднократно заявляли украинские власти - старт поставок в рамках Covax намечен на март-апрель 2021 года.

Однако из статуса готовности описанных выше вакцин видно, что под этот срок подходит лишь британская AstroZeneka, которую сейчас пытаются смешать с российской вакциной "Спутник V".

Есть вероятность, что "Астру", которая недавно была близка к завершению третьего этапа испытаний, к весне как раз доработают. И смогут начать поставлять в том числе Украине.

Британский производитель обещал распределить бесплатно 300 миллионов доз вакцины - это самый большой вклад в механизм Covax. Но, повторимся, испытания препарата не окончены. Поэтому с уверенностью говорить, что его поставки начнутся в конце первого квартала - нельзя.

Это значит, что украинские власти выдают желаемое за действительное, обещая завоз вакцины уже через пару месяцев. Ведь она еще до конца не готова.

А, судя по тому, что остальные вакцины еще менее готовы, то есть вероятность, что украинцам весь 2021 год будут поставлять в основном британский препарат, который пока показывает эффективность куда ниже, чем Pfizer, Moderna или российская вакцина. И то эти поставки начнутся только в случае, если AstroZeneka решит проблемы со своими препаратам и закончит наконец-то третий этап испытаний.

Что, повторимся, пока еще не гарантировано.

Но в любом случае это будут очень небольшие поставки. По расчетам Bloomberg Украина законтрактовала дох вакцины на 5% населения. На уровне африканских стран.

Положение может исправить лишь массовая закупка вакцин от разных производителей, доступных на рынке. Вне зависимости от страны происхождения. Главное, чтоб вакцина была эффективной.