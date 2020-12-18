В Киеве прошла выставка компании "Укрзализныця". Фото: facebook.com

"Укрзализныця" в 2021 году намерена не только ежемесячно повышать цены на билеты, но и закупить новые, более комфортные вагоны.

Об этом сообщает руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления компании Александр Шевченко на своей странице в Facebook.

В Киеве проходит выставка, в ходе которой украинцы могут внести свои предложения по поводу того, какими должны быть новые пассажирские вагоны.

Затем "Укрзализныця" проведет анализ и будет определяться с техническим заданием.

Что нового появится в вагонах:

  • Раздельное кондиционирование в каждом купе.

  • USB-зарядки и розетки у каждого места.

  • 4 режима освещения в сочетании с управляемым светом для чтения.

  • Табло занятости туалетов на панели управления над дверью купе.

Вчера в Киеве компания провела выставку, где представила новые вагоны

"Все еще открыты вопросы касательно вендинговых аппаратов (автоматы с едой), ковров, отсеков для перевозки велосипедов, емкости для багажа под сиденьем и одноразовой постели", - заявил управленец.

На презентации в Киеве представили новые вагоны поездов

Александр Шевченко рассказал о новых вагонах, которые запустит УЗ
Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" перекрасит вагоны пассажирских поездов. Теперь их будут красить не в белый цвет, а в синий. 

Также напомним, что "Укрзализныця" показала роскошный вагон в стиле барокко. В оформлении преобладают золотые элементы, стулья обиты бархатом, а поверхности столов - лаковые.

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