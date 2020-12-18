USB-зарядки, 4 режима освещения и кондиционеры. "Укрзализныця" показала фото новых вагонов
"Укрзализныця" в 2021 году намерена не только ежемесячно повышать цены на билеты, но и закупить новые, более комфортные вагоны.
Об этом сообщает руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления компании Александр Шевченко на своей странице в Facebook.
В Киеве проходит выставка, в ходе которой украинцы могут внести свои предложения по поводу того, какими должны быть новые пассажирские вагоны.
Затем "Укрзализныця" проведет анализ и будет определяться с техническим заданием.
Что нового появится в вагонах:
- Раздельное кондиционирование в каждом купе.
- USB-зарядки и розетки у каждого места.
- 4 режима освещения в сочетании с управляемым светом для чтения.
- Табло занятости туалетов на панели управления над дверью купе.
"Все еще открыты вопросы касательно вендинговых аппаратов (автоматы с едой), ковров, отсеков для перевозки велосипедов, емкости для багажа под сиденьем и одноразовой постели", - заявил управленец.
Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" перекрасит вагоны пассажирских поездов. Теперь их будут красить не в белый цвет, а в синий.
Также напомним, что "Укрзализныця" показала роскошный вагон в стиле барокко. В оформлении преобладают золотые элементы, стулья обиты бархатом, а поверхности столов - лаковые.