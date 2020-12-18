"Укрзализныця" в 2021 году намерена не только ежемесячно повышать цены на билеты, но и закупить новые, более комфортные вагоны.



Об этом сообщает руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления компании Александр Шевченко на своей странице в Facebook.

В Киеве проходит выставка, в ходе которой украинцы могут внести свои предложения по поводу того, какими должны быть новые пассажирские вагоны.

Затем "Укрзализныця" проведет анализ и будет определяться с техническим заданием.



Что нового появится в вагонах:

Раздельное кондиционирование в каждом купе.





USB-зарядки и розетки у каждого места.





4 режима освещения в сочетании с управляемым светом для чтения.





Табло занятости туалетов на панели управления над дверью купе.





"Все еще открыты вопросы касательно вендинговых аппаратов (автоматы с едой), ковров, отсеков для перевозки велосипедов, емкости для багажа под сиденьем и одноразовой постели", - заявил управленец.









Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" перекрасит вагоны пассажирских поездов. Теперь их будут красить не в белый цвет, а в синий.



Также напомним, что "Укрзализныця" показала роскошный вагон в стиле барокко. В оформлении преобладают золотые элементы, стулья обиты бархатом, а поверхности столов - лаковые.