Землетрясение в Милане, которое произошло 17 декабря, оказалось самым сильным за последние 500 лет. Его магнитуда составила 3,9 баллов. Подземные толчки ощущались в различных районах города, а также пригородах.

Об этом со ссылкой на представителя Национального института геофизики и вулканологии Италии Лучия Лудзи пишет портал Corriere della Sera.

По словам специалиста, землетрясение было зафиксировано в 16.59 (17.59 по киевскому времени - Ред.).

Лудзи уточнил, что эпицентр землетрясения находился в 6 км к западу от самого города на глубине 56 км. По его словам, это природное явление сопоставимо с тем, которое было зафиксировано в этом же районе 500 лет назад.

"Единственное более сильное землетрясение магнитудой около 5 баллов произошло здесь 26 ноября 1396 года. Его эпицентр находился тогда в городе Монца (сейчас пригород Милана - Ред.), - добавил Лудзи.

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