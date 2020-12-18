В Украине, где 12 630 человек за сутки заразились коронавирусом, общее число случаев Covid-19 по состоянию на пятницу, 18 декабря, увеличилось до 944 381. При этом за минувшие сутки количество выздоровевшим пациентов второй день подряд превысило число новых заболевших. Побороли болезнь за последние 24 часа 12 866 жителей нашей страны.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым на странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице Украины, Запорожской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.

Статистика распространения коронавируса по регионам на 18 декабря:

Киев - 98 330 (+1 658);

Винницкая область - 20 578 (+259);

Волынская область - 29 817 (+427);

Днепропетровская область - 51 401 (+507);

Донецкая область - 31 449 (+553);

Житомирская область - 35 662 (+505);

Закарпатская область - 26 855 (+170);

Запорожская область - 45 715 (+1 022);

Ивано-Франковская область - 41 644 (+288);

Киевская область - 51 588 (+922);

Кировоградская область - 7 621 (+106);

Луганская область - 8 533 (+174);

Львовская область - 55 860 (+569);

Николаевская область - 25 826 (+539);

Одесская - 61 963 (+925);

Полтавская область - 31 097 (+314);

Ровенская область - 37 840 (+423);

Сумская область - 37 157 (+558);

Тернопольская область - 32 089 (+215);

Харьковская область - 64 237 (+505);

Херсонская область - 15 151 (+293);

Хмельницкая область - 36 027 (+395);

Черкасская область - 33 837 (+583);

Черновицкая область - 37 695 (+228);

Черниговская область - 26 409 (+492).

Ранее мы писали, что Антон Геращенко уже вылечился от коронавируса, но обоняние к нему так и не вернулось.

Также рассказывали, что в баре и спортзале подхватить Сovid-19 проще, чем в транспорте, по данным ученых.