В пятницу, 18 декабря, Верховная Рада начнет свое заседание с часа вопросов к правительству, во время которого заслушают премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он расскажет о локдауне в Украине, о вакцинации от Covid-19 и о проекте государственного бюджета-2021.

Также Рада сегодня намерена назначить Юлию Лапутину министром по делам ветеранов.

Такая информация обнародована в повестке дня парламента.

В первом чтении народные избранники рассмотрят законопроект о льготах и повышении оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.

Также на повестке дня вопросы о назначении и увольнении членов Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Кроме того нардепы рассмотрят вопрос об увеличении льгот для детей из многодетных семей.

Ранее мы писали, что Рада приняла закон об образовании военно-гражданских администраций.

Также рассказывали, что нардепы поддержали закон об "инвестнянях".