Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы в период новогодних и Рождественских праздников.

Об этом пишет пресс-служба НБУ.

30 декабря СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ и другие системы Национального банка работают в обычном режиме.

31 декабря в 13:00 (по киевскому времени) через СЭП осуществляются только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы и платежи от НБУ и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП. Валютный рынок Украины работает с учетом особенностей работы СЭП, изложенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13:00.

1 января 2021 года банковский день в СЭП начинается в 09.00 (по киевскому времени) с датой банковского дня 4 января 2021.

1-3 января 2021 года включительно участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностями своих клиентов. Межбанковские переводы через СЭП в этот период осуществляются с 4 января 2021. В этот период Депозитарий Национального банка не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе со своими клиентами.

4-6 января СЭП и банковская система работают в обычном режиме. День работы банковской системы Украины переносится с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января.

16 января межбанковские переводы через СЭП осуществляются с датой банковского дня 16 января, а 17 января межбанковские переводы через СЭП осуществляются с датой банковского дня 18 января.

Кроме того, в период с 31 декабря 2020 до 4 января 2021 включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитанные Национальным банком Украины 30 декабря 2020 года.

В период с 1 по 3 января и с 7 по 10 января 2021 банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции.

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