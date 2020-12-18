По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 12 630 человек. Умерло за сутки 260 человек (с начала эпидемии число летальных случаев составило уже 16 256 - Ред.).

Антирекорд по смертям был отмечен 11 декабря, когда за сутки от коронавируса умерли 285 человек.

Напомним, что вчера, 17 декабря, в стране было зафиксировано 12 047 случаев заражений.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 944 381 человек. Выздоровело за последние сутки 12 866 пациентов (всего с начала пандемии - 561 222 человека - Ред.).

Госпитализированы за сутки 2 904 человека. Среди новых зараженных 620 детей и 552 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 658 человек), Киевской области (922), Запорожской области (1 022), Черкасской области (583) и Одесской области (925).

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