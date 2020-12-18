В Минздраве третий день подряд приводят одинаковые показатели заболеваемости и смертности по регионам. Карта
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев по состоянию на 18 декабря. За последние сутки заразилось еще 11 тысяч человек, излечилось 13 тысяч пациентов и скончалось 264.
Примечательно, что такие показатели заболеваемости за сутки держатся уже третьи сутки подряд, но дата меняется.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 98 330 случаев
- Винницкая область - 20 578 случаев
- Волынская область - 29 817 случаев
- Днепропетровская область - 51 401 случаев
- Донецкая область - 31 449 случаев
- Житомирская область - 35 662 случаев
- Закарпатская область - 26 855 случаев
- Запорожская область - 45 715 случаев
- Ивано-Франковская область - 41 644 случаев
- Киевская область - 51 588 случаев
- Кировоградская область - 7 621 случаев
- Луганская область - 8 533 случаев
- Львовская область - 55 860 случаев
- Николаевская область - 25 826 случаев
- Одесская область - 61 963 случаев
- Полтавская область - 31 097 случаев
- Ровенская область - 37 840 случаев
- Сумская область - 37 157 случаев
- Тернопольская область - 32 089 случаев
- Харьковская область - 64 237 случаев
- Херсонская область - 15 151 случаев
- Хмельницкая область - 36 027 случаев
- Черкасская область - 33 837 случаев
- Черновицкая область - 37 695 случаев
- Черниговская область - 26 409 случаев
Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило список "красных" и "зеленых" стран в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной болезни в них.
Как сообщала "Страна", в Австрии после Рождества могут ввести третий общенациональный локдаун для сдерживания дальнейшего распространения Covid-19. Новые ограничения продлятся до 18 января.
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