Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев по состоянию на 18 декабря. За последние сутки заразилось еще 11 тысяч человек, излечилось 13 тысяч пациентов и скончалось 264.

Примечательно, что такие показатели заболеваемости за сутки держатся уже третьи сутки подряд, но дата меняется.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 98 330 случаев
  • Винницкая область - 20 578 случаев
  • Волынская область - 29 817 случаев
  • Днепропетровская область - 51 401 случаев
  • Донецкая область - 31 449 случаев
  • Житомирская область - 35 662 случаев
  • Закарпатская область - 26 855 случаев
  • Запорожская область - 45 715 случаев
  • Ивано-Франковская область - 41 644 случаев
  • Киевская область - 51 588 случаев
  • Кировоградская область - 7 621 случаев
  • Луганская область - 8 533 случаев
  • Львовская область - 55 860 случаев
  • Николаевская область - 25 826 случаев
  • Одесская область - 61 963 случаев
  • Полтавская область - 31 097 случаев
  • Ровенская область - 37 840 случаев
  • Сумская область - 37 157 случаев
  • Тернопольская область - 32 089 случаев
  • Харьковская область - 64 237 случаев
  • Херсонская область - 15 151 случаев
  • Хмельницкая область - 36 027 случаев
  • Черкасская область - 33 837 случаев
  • Черновицкая область - 37 695 случаев
  • Черниговская область - 26 409 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило список "красных" и "зеленых" стран в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной болезни в них.

Как сообщала "Страна", в Австрии после Рождества могут ввести третий общенациональный локдаун для сдерживания дальнейшего распространения Covid-19. Новые ограничения продлятся до 18 января.

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