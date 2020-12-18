В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев по состоянию на 18 декабря. За последние сутки заразилось еще 11 тысяч человек, излечилось 13 тысяч пациентов и скончалось 264.

Примечательно, что такие показатели заболеваемости за сутки держатся уже третьи сутки подряд, но дата меняется.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 98 330 случаев

Винницкая область - 20 578 случаев

Волынская область - 29 817 случаев

Днепропетровская область - 51 401 случаев

Донецкая область - 31 449 случаев

Житомирская область - 35 662 случаев

Закарпатская область - 26 855 случаев

Запорожская область - 45 715 случаев

Ивано-Франковская область - 41 644 случаев

Киевская область - 51 588 случаев

Кировоградская область - 7 621 случаев

Луганская область - 8 533 случаев

Львовская область - 55 860 случаев

Николаевская область - 25 826 случаев

Одесская область - 61 963 случаев

Полтавская область - 31 097 случаев

Ровенская область - 37 840 случаев

Сумская область - 37 157 случаев

Тернопольская область - 32 089 случаев

Харьковская область - 64 237 случаев

Херсонская область - 15 151 случаев

Хмельницкая область - 36 027 случаев

Черкасская область - 33 837 случаев

Черновицкая область - 37 695 случаев

Черниговская область - 26 409 случаев

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило список "красных" и "зеленых" стран в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной болезни в них.

Как сообщала "Страна", в Австрии после Рождества могут ввести третий общенациональный локдаун для сдерживания дальнейшего распространения Covid-19. Новые ограничения продлятся до 18 января.