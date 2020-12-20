Американский научный журнал Science назвал главным научным прорывом года создание вакцины от коронавируса. В тройку лидеров кроме препаратов попало создание интернет-сообщества для темнокожих ученых и первое лечение с помощью генома CRISPR.

Об этом пишет Science в публикации "Уколы надежды".

Первое место в номинации прорыв года по версии редакции журнала заняли препараты Moderna, Pfizer-BioNTech, "Спутник V" и другие аналоги вакцины от коронавируса.

"В этом году мы хорошо осознавали, что главный научный прорыв будет так или иначе связан с коронавирусом", - рассказали в журнале.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, какие вакцины от коронавируса поступят в Украину и когда их получит население страны.

Также сообщалось, что в странах Евросоюза массовая вакцинация от коронавируса начнется 27 декабря.