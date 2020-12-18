У трубоукладочной баржи "Фортуна", которая занимается строительством газопровода "Северный поток-2" в водах Германии поменялся собственник. В компании ООО "КВТ-Рус", которая приобрела баржу, значится только один сотрудник, который и является ее директором и учредителем.

Об этом пишет РБК.

Ранее "Фортуна" принадлежала ООО "Универсальная транспортная группа". Точная дата, когда у судна появился новый владелец на данный момент неизвестно. Возможной причиной смены собственника стало ужесточение санкций в отношении "Северного потока-2" со стороны США.

Напомним, в оборонный бюджет США на 2021 год заложено расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Также мы писали, что в Германии уверены, что американские санкции не помешают достроить газопровод "Северный поток-2".

При этом президент Трамп намерен наложить вето на оборонный бюджет.