В Запорожском областном совете дезавуировано избрание главой экс-губернатора Виталия Боговина. В присутствии журналистов большинством голосов депутаты выбрали председателем Запорожского облсовета Виталия Толочека от фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - за жизнь".

Так, "за" Юрия Толочека проголосовали 44 депутата. Его первым заместителем выбрали Павла Матвиенко ("ОПЗЖ"), заместителями - Геннадия Фукса, от фракции "За майбутне" и Олега Чернова от "Европейской Солидарности".

"Депутаты-запорожцы нашли в себе мужество остановить узурпацию полномочий и защитили принципы демократического местного самоуправления. Они отказались мириться с незаконными действиями узурпатора Боговина и давлением его "титушек"", - говорится в сообщении.

Напомним, "Страна" подробно описывала скандальную ситуацию в Запорожском облсовете, где часть депутатов закрылись в кабинете у главы обладминистрации Виталия Боговина (он избрался от "слуг народа") и объявили его главой облсовета. Однако оппозиция с этим не согласилась и выдвинула своего кандидата. После чего другие нардепы подали заявление в полицию и потребовали возбудить уголовное дело из-за ситуации с выборами главы облсовета.