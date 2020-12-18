Смерть Геннадия Кернеса и ее последствия для Харькова

В Украине от последствий коронавируса умер еще один только что избранный мэр. И это, безусловно, самое громкое событие из всех, поскольку речь идет о мэре Харькова Геннадии Кернесе.

Харьковский мэр заболел еще в августе, задолго до местных выборов. Поскольку он был далеко не первым политиком, заразившимся коронавирусом, особого внимания эта новость не вызвала. В отличие от следующей, в середине сентября, в которой сообщалось, что Геннадий Кернес доставлен в немецкую клинику "Шарите". Тогда и стало ясно, что последствия заражения у него гораздо серьезнее, чем у всех остальных политиков.

После этого в сети пару раз политическими противниками мэра запускалась информация о том, что Кернес умер, но тут же опровергалась его окружением. Все это не помешало ни участию мэра и его партии в местных выборах, ни их победе в Харькове. Потом в отсутствие мэра были сформированы городские органы власти, о самом Геннадии Кернесе сообщили, что его ждут в Первой столице к Новому году, и казалось, что все стабилизировалось.

Но потом стало известно, что отказали почки, а вчера – и о смерти харьковского городского головы. Для Харькова закончилась целая эпоха, в течение которой он превратился в образцовый город с лучшей инфраструктурой отдыха и лучшей системой ЖКХ. А впереди, похоже, смутное время.

Исполнять обязанности мэра теперь будет секретарь горсовета, ближайший помощник Кернеса Игорь Терехов. Но даже такая замена не является равноценной, поскольку даже в самом Блоке Кернеса сходились разные интересы местных элит, а еще есть "внешние" факторы, противостоять которым мог только сам мэр с его многолетним опытом и неоспоримым авторитетом.

Безусловно, в течение нескольких месяцев нынешняя харьковская конструкция власти сохранится – тем более, что после выборов команда Кернеса сумела найти компромисс со "слугами народа". Однако устойчивой в течение длительного времени эта власть без ее лидера не будет: слишком велико и значимо наследие мэра и слишком много влиятельных сил заинтересованы в его переделе.

Так что "междуцарствие" Терехова будет просто периодом боевых действий между харьковскими элитами, в которых активное участие будут принимать и столичные политики – прежде всего, министр внутренних дел Арсен Аваков. И когда нынешний компромисс в городской власти будет разрушен, выборы все-таки состоятся – причем произойдет это уже в 21-м. Вот только результат предсказать сейчас не возьмется никто.

Рада провалила Витренко

В парламенте вчера был большой кадровый день. Его результатом стало назначение двух министров, но, несмотря на это, в целом для Банковой день оказался провальным.

Без особых проблем прошло только назначение министра возвращенного к жизни Министерства АПК. Роман Лещенко собрал 242 голоса "за" (включая 193 от "слуг народа"), прежде всего, потому, что его мало знают.

А вот уже с назначением Сергея Шкарлета министром образования возникли большие проблемы. Банковой так и не удалось подчинить партийной дисциплине группу "соросят" в собственной фракции, которые в очередной раз действовали синхронно с соплеменниками из "Голоса" и "мегапатриотами" из "Евросолидарности", которые ведут войну против Шкарлета еще с лета. В результате не хватило даже помощи двух групп мажоритарщиков – министра смогли утвердить только благодаря голосам "Оппозиционной платформы".

При голосовании же за кандидата в вице-премьеры и министры энергетики Юрия Витренко кризис управления правящим большинством достиг апогея.

Против Витренко нашлось очень много разноплановых аргументов: одним не нравится его близость к Игорю Коломойскому, другим – история с отсуженными у государства 4 млн долларов (а по другим данным - 7 млн.), третьим вообще не по душе вся политика "Нафтогаза" в период руководства тандема Коболев – Витренко. При этом сам кандидат не смог оправдаться ни по одному из этих пунктов, поэтому весь его актив составили полторы сотни пропрезидентских депутатов из "Слуги народа" и три десятка "мажоритарщиков" из групп-сателлитов.

В правительстве уже заявили, что в январе будет вторая попытка протащить Витренко на эти же должности. Однако недобор в 50 голосов – это слишком много, чтобы его можно было решить простой мобилизацией депутатов. Очевидно, что нужны политические договоренности на самом высоком уровне – тогда попадание Витренко в Кабмин все же может стать реальностью.

8 тысяч малому бизнесу: помощь не для всех

Самый громкий скандал в соцсетях вчера развернулся из-за широко разрекламированной помощи в 8 тысяч гривен, которую власть пообещала всем пострадавшим от карантина предпринимателям. Потому что вместо дружных сообщений о получении этой помощи "упрощенцы" стали массово сообщать об отказах.

Причины отказов, как правило, формальные. А в некоторых случаях причины вообще неизвестны – известно лишь, что обещанные восемь тысяч для значительной части малого бизнеса оказались недоступными. И никто из высших чиновников эту тему до сих пор не прокомментировал.

В результате то, что должно было стать пиар-кампанией, превратилось в снежный ком черного пиара. И самое интересное в том, что политтехнологи власти, обычно быстро реагирующие на подобные проколы, сейчас вообще ничего не делают.

В связи с чем напрашивается вывод, что массовый отказ "упрощенцам" в помощи – это вовсе не прокол. Судя по тому, насколько жестко власть расправилась с "Налоговым майданом", она уже не рассматривает "ФОПов" как свой электорат. И потому главной целью объявленной акции "8 тысяч" была не реальная помощь предпринимателям, а их дезориентация: ведь протесты на Майдане, пусть в ужатом виде, но продолжаются, и для власти нежелательно, чтобы они стали массовыми.

Правда, в результате превращения акции "8 тысяч" в акцию "Давай до свидания" настроения в пользу "Налогового майдана" однозначно усилятся. Другое дело, что парламент сегодня разойдется и уже не будет собираться до последней недели января, так что особого эффекта от "праздничных" протестов ожидать не приходится.

Вакцинация от коронавируса: Украина в конце очереди?

Вчера представители власти очень много говорили о вакцине от коронавируса. Видимо, эти разговоры подстегивает информация о том, что в России уже началась вакцинация населения, а в Евросоюзе она стартует 27 декабря. Потому министр здравоохранения Максим Степанов опубликовал целый план того, кто и в какую очередь будет вакцинироваться. А президент и вовсе сообщил, что к вопросу добывания вакцины для страны подключили спецслужбы, и в планах власти добыть ее в январе, чтобы сразу начать прививать украинских граждан.

Однако этот оптимизм за пределами страны почему-то никем не поддерживается. Директор по прогнозированию влиятельного британского издания The Economist опубликовал в "Твиттере" карту, на которой показано, как, по мнению экспертов, будет распространяться вакцинация в мире. Украина оказалась среди стран четвертого сорта, которым отведен срок не ранее апреля 2022 года.

Вообще эта карта производит удручающее впечатление. Ведь это ж до чего нужно было довести страну, чтобы она (вместе с Молдавией) даже на задворках Европы оказалась самыми последними задворками!

В компании с Украиной в основном – страны Африки, да и то не все. Даже в Латинской Америке таким же бордовым цветом обозначены всего четыре страны, да еще с десяток наиболее отсталых стран Азии.

При этом более благоприятный прогноз дается даже для обложенной санкциями Белоруссии: видимо, в The Economist считают, что там вакцину получат из России.

А ведь речь идет даже не о финансовых возможностях: по оценке Степанова, всеобщая вакцинация обойдется в 15 миллиардов – такую сумму в бюджете точно найти можно. Речь идет о том, что одни страны, имеющие вакцину (вроде США) вспомнят об Украине в последнюю очередь, а от помощи других (то есть России) наша власть отказывается. Отсюда и прогноз на уровне Монголии, Афганистана и Сирии.

Между тем, прогнозная карта вакцинации от влиятельного издания – это еще и прогноз возрождения экономики: туризм и инвестиции в ближайшие годы будут зависеть как раз от того, насколько быстро та или иная страна справится с коронавирусом. Так что в вопросе возрождения туризма и инвестиций мы тоже на самых последних задворках.

Путин пообещал Донбассу "прямое сотрудничество"

Не была Украина главной темой и на вчерашней пресс-конференции президента России Владимира Путина. Но это хотя бы объяснимо – на фоне эпидемии коронавируса, отравления Навального и президентских выборов в США. Впрочем, и на задворках этой пресс-конференции украинская тема тоже не была: Путин вспомнил и о Минских соглашениях, и о Крыме, и о Донбассе.

Глобально новых месседжей по этим темам не прозвучало, однако в целом возникло ощущение, что российский президент (как, кстати, и Леонид Кравчук в недавнем заявлении) никакого прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в 2021 году не ожидает. И, как следствие, Путин сделал упор на непосредственных связях с регионов, в отношении которого Россия будет "наращивать поддержку не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества".

Собственно, из всего сказанного о нашей стране эта фраза – ключевая. Российский президент однозначно дал понять: если Украина ничего не сделает для реинтеграции Донбасса в собственное политическое и социально-экономическое пространство, будет происходить интеграция региона в пространство российское.

Для тех, кто на самом деле надеется на возвращение неконтролируемых территорий в Украину, это, безусловно, плохая новость. Однако, судя по всему, в украинской власти таких людей нет или почти нет – в ней преобладают те, кто хочет говорить о реинтеграции Донбасса в Украину и при этом делать все, чтобы она не состоялась. Поэтому озвученный Путиным план – это наиболее реальная перспектива: ведь других вариантов при нынешних раскладах просто нет.