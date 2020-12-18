Убийце мужчины в подземном переходе Майдана Независимости в Киеве сообщили о подозрении. Им оказался гражданин Казахстана.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"По процессуального руководству Киевской местной прокуратуры № 10 сообщено о подозрении 44-летнему мужчине, уличенному по факту умышленного убийства мужчины (ч. 1 ст. 115 УК Украины). 8 декабря около 20 часов на линию "102" поступило сообщение, что в подземном переходе станции Киевского метрополитена "Площадь Майдан Независимости" обнаружено тело мужчины", - указано в сообщении.

Так, после употребления алкоголя мужчины поругались, после чего 44-летний гражданин Казахстана ударил оппонента ножом в живот и скрылся с места преступления. От полученных травм 30-летний украинец скончался на месте еще до приезда скорой.

Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Польском городе Новы-Томысль Великопольского воеводства возле сгоревшего автомобиля обнаружили мертвого гражданина Украины. Прокуратура страны по предварительной версии исключает участие третьих лиц в его смерти и подозревает несчастный случай.

Как сообщала "Страна", 30-летний житель пригорода Токио Такахиро Сираиси приговорен к смертной казни за убийство восьми женщин и одного мужчины в 2017 году. Преступника прозвали "киллером из Твиттера" за то, что он убивал людей, которые делились своими суицидальными мыслями в социальной сети.