В Киеве совершили облаву на 11 членов организованной преступной группировки, которая похищала людей на заказ, пытала и выбивала несуществующие долги. Еще четверых объявили в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Похищение людей по заказу, выбивания средств и имущества - правоохранители разоблачили транснациональную преступную организацию

"Заблокирована деятельность преступной организации в составе 11 человек, которая с июля прошлого года специализировалась на разбойных нападениях, похищении людей, вымогательстве, кражах из предприятий и офисов в особо крупных размерах", - указано в сообщении. Всего членам банды инкриминируют нарушение как минимум 13 статей Уголовного кодекса Украины.

Так, осенью в селе Софиевская Борщаговка был задержан 49-летний выходец российской Якутии, который принимал активное участие в похищении предпринимателя с вымогательством у него несуществующего долга в два миллиона гривен. Через месяц были задержаны пять его сообщников. Задерживать членов ОПГ пришлось при помощи КОРД и подразделения полиции особого назначения.

Члены ОПГ тщательно готовились к совершению преступлений вплоть до разработки плана отступления, разведки и длительной подготовки. После обысков правоохранители нашли разные виды оружия и боеприпасы, отмычки, стяжки для обездвиживания жертвы, средства конспирации, в частности, маскировочная одежда, балаклавы, рации, а также награбленное имущество потерпевших.

Пока что полиции известно о восьми эпизодах нападения задержанных, проводится поиск других возможных пострадавших. Задержанным сообщили о подозрении и избрали им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще четверым сообщили о подозрении заочно и объявили в розыск.

Напомним, в Киеве на улице Павла Скоропадского в Печерском районе столицы похитили мужчину. Случайные прохожие заметили, как на улице затормозил Mercedes темного цвета с номерами на иностранной регистрации. Из него выскочили двое атлетично сложенных молодчиков и на тротуаре подхватили под руки мужчину в белой куртке. Несмотря на отчаянное сопротивление и крики о помощи, его затолкали в салон автомобиля и увезли.

Как сообщала "Страна", в Украине задержали членов организованной преступной группы, которые занимались похищением людей и вымогательством денег и имущества. В результате проведения трех этапов полицейской спецоперации были задержаны лидер группы и девять участников, а еще двое преступников объявлено в розыск.