Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ему обидно от отсутствия желания идти на контакт ни в двустороннем, ни в нормандском формате у главы МИД России Сергея Лаврова.

Об этом глава МИД Украины заявил во время интервью радио "Новое время" в четверг, 17 декабря.

Министр сообщил, что Лавров не ответил на его звонок и просьбу поговорить об обострении ситуации на Донбассе. По его мнению, у министерств должны быть каналы коммуникаций и со своей стороны он готов пообщаться с российским коллегой.

"Я, конечно, слез не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить", - сказал Кулеба.

Ранее Сергей Лавров обвинил Украину в саботаже Минских соглашений и договоренностей в Париже.

Также мы писали, глава МИД Украины предложил начать диалог с Россией "за бокалом вина". Кулеба считает, что Украина пока еще не готова к спокойной беседе о России, однако такой разговор необходим.