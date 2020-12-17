В больницу Кривого Рога Днепропетровской области госпитализировали водителя такси, которого ранил из травматического пистолета пассажир после требования доплатить несколько гривен за простой автомобиля.

Об этом сообщает УНИАН.

Инцидент произошел в ночь со среды на четверг в Довгунцовском районе города.

Водитель такси приехал по указанному адресу и некоторое время ждал пассажира. За это время таксометр насчитал дополнительные 8 гривен за простой автомобиля.

Водитель сообщил пассажиру о необходимости доплатить, однако его это требование возмутило. Он выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов водителю в область ног.

В результате стрельбы водителя такси госпитализировали с проникающим ранением левой голени. К его счастью, пистолет, из которого стрелял пассажир, оказался травматическим.

Полиция задержала стрелка и доставила в местный отдел. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

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