Представителям Евросоюза и Британии удалось достигнуть договоренности о том, как будет регулироваться граница между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit, а также уточнить права граждан, желающих жить на той или иной территории. Теперь переходной период Brexit может быть окончен в срок.

Об этом сообщает Financial Times.

"Сегодняшний день знаменует собой важную веху. Мы одобрили официальные решения и другие практические меры, гарантирующие, что Соглашение о выходе вступит в силу в срок - с 1 января 2021 года", - заявил заместитель главы Еврокомиссии и сопредседатель Совместного комитета Марош Шефчович после совещания с главой секретариата кабинета министров Великобритании Майклом Гоувом.

По его словам, заключение подобное сделки имеет очень важный вес, так как Brexit должен состояться уже в конце этого года, а Северная Ирландия, у которой нет жесткой границы с Ирландией, выйдет из Евросоюза вместе с Великобританией.

Также Шефчович напомнил, что для ЕС самыми важными являются вопросы взаимодействия ЕС с Северной Ирландией, где планируется разместить представителей, контролирующих соблюдение таможенной границы и "обеспечения целостности рынка ЕС".

Вторым важнейшим вопросом для Европы является отзыв Британией законопроекта о внутреннем рынке. Дело в том, что документ противоречит заключенным между ЕС и Северной Ирландией договоренностям.

Шефчович заявил, что 90% граждан Британии, проживающих на территории ЕС, уже сейчас могут подать заявление о получении права на дальнейшее жительство. Подтвердила свою систему расчетов для граждан ЕС и Британия.

Также стороны договорились, что в следующем году будут встречаться как минимум раз в квартал для обсуждения насущных вопросов.

"Это означает, что мы выполнили нашу главную цель - защитить Соглашение Страстной пятницы, избежать жесткой границы на острове Ирландия и поддерживать там мир, стабильность и процветание", - добавил Шефчович.

Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решили продолжить переговоры об условиях Brexit по истечении установленного ими крайнего срока в воскресенье.

Как сообщала "Страна", в Великобритании, которая сейчас находится на сложном этапе переговоров со странами Евросоюза после Brexit, готовят выпустить четыре корабля ВМС на охрану морских границ с ЕС. Военные смогут задерживать рыбаков из европейских стран, если новое соглашение по выходу Британии из Евросоюза не будет подписано до 1 января.