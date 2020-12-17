Правительство усовершенствовало порядки предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение принято на заседании 16 декабря.

об этом сообщили в Минсоцполитики.

В частности, предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Также отмечается, что право на получение жилищной субсидии на общих основаниях предоставлено лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, которые не имеют доходов в соответствии с законодательством и освобождены от уплаты ЕСВ (ранее - только по решению комиссии).

Кроме того, расширен перечень каналов информационного взаимодействия между АО "Ощадбанк" и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров, а также установлен порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы могут оформить субсидию не выходя из дома.

Также мы писали о том, что в Минфине анонсировали сокращение числа получателей субсидий.