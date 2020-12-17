В четверг, 17 декабря, президент США Дональд Трамп подтвердил, что применит право вето к проекту закона об оборонном бюджете США с санкциями против "Северного потока-2" и объяснил в чем причина его решения.

Об этом Трамп написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я заветирую оборонительный законопроект, что очень огорчит Китай. Он (законопроект - Ред) им нравится. Должно быть приостановлено действие раздела 230, защищены наши национальные памятники и разрешен вывод войск из далеких и очень неблагодарных стран", - написал действующий президент США.

Напомним, Конгресс США внес в проект оборонного бюджета США-2021 год поправки, которые предусматривают серьезное ужесточение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

После чего Дональд Трамп сообщил о планах наложить вето на документ, так как настаивает на ликвидации статьи, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей. Его пресс-секретарь подтвердила решимость президента заветировать военный бюджет.